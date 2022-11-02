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Сегодня, 18:38

Селиваненко о поражении Медведева: «Де Минаур сыграл возможно один из лучших своих матчей в карьере»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение Даниила Медведева от Алекса Де Минаура (4:6, 6:2, 5:7) во втором круге «Мастерса» в Париже.

«Теннис не был бы теннисом, если бы в нем не было неожиданных результатов. Любой результат является комбинацией многих факторов. Сам Алекс сыграл, возможно, один из лучших своих матчей в карьере. Что касается Даниила, то, если посмотреть на статистику, реализация 3 из 15 брейк-поинтов — небольшой процент для такой игры. Спорт не бывает без поражений. К этому нужно абсолютно спокойно относиться и воспринимать это как неотъемлемую часть игры.
Де Минаур — высококлассный игрок, который способен побеждать любых соперников. Разница между теннисистами — в стабильности. И Джокович, и Надаль, и Федерер проигрывали тем, кто стоял ниже их в рейтинге и не имел таких результатов. У поражения может быть куча нюансов, которые знает только сам спортсмен», — сказал Селиваненко «СЭ».

В третьем круге турнира в Париже Де Минаур, победивший Медведева, встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо.

Теннис
Даниил Медведев
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