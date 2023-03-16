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Сегодня, 13:33

Селиваненко: «Медведев и Тиафо разные по стилю игры, тем интереснее смотреть на их поединки»

Алина Савинова
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился мыслями о матче 1/2 финала турнира в Индиан-Уэллсе между россиянином Даниилом Медведевым и американцем Фрэнсисом Тиафо.

«Следующий соперник Даниила всегда привлекает внимание аудитории своей яркой игрой. Любой матч на таком уровне предполагает упорный характер. Даниил и Фрэнсис очень разные по стилю игры, тем интереснее смотреть на их поединки», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

Матч между Медведевым и Тиафо пройдет 18 марта и начнется в 21.00 по московскому времени.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10728299-selivanenko-medvedev-i-tiafo-ochen-raznye-po-stilyu-tem-interesnee-smotret-na-ih-poedinki.html
Теннис
Даниил Медведев
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