Селиваненко: «Медведев и Тиафо разные по стилю игры, тем интереснее смотреть на их поединки»

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился мыслями о матче 1/2 финала турнира в Индиан-Уэллсе между россиянином Даниилом Медведевым и американцем Фрэнсисом Тиафо.

«Следующий соперник Даниила всегда привлекает внимание аудитории своей яркой игрой. Любой матч на таком уровне предполагает упорный характер. Даниил и Фрэнсис очень разные по стилю игры, тем интереснее смотреть на их поединки», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

Матч между Медведевым и Тиафо пройдет 18 марта и начнется в 21.00 по московскому времени.