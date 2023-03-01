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Сегодня, 20:26

Джокович после победы над Грикспуром в Дубае: «Новое поколение на походе, но я не боюсь»

Руслан Минаев
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Серб Новак Джокович прокомментировал победу над голландцем Таллоном Грикспуром (6:2, 6:3) во втором круге турнира ATP в Дубае (ОАЭ).

«Вечер выдался для меня прекрасно. В предыдущем матче мне было сложнее. Сегодня же я действовал острее и мой теннис определенно был лучше [чем вчера].

Возможно последние 3-4 гейма была не лучшими, но в конце мне удавались хорошие подачи. Я доволен собой», — цитирует Джоковича пресс-служба ATP.

Серб также рассказал о главных преимуществах Грикспура.

«В игре Таллона много мощи. Его подача и форхэнд — два его любимых удара. Он старается навязать свой теннис благодаря этим ударам. Но я справился. Таллон один из самых прогрессирующих игроков в туре. Новое поколение на подходе, но я не боюсь», — сказал он.

В четвертьфинале турнира 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» сыграет с победителем матча Павел Котов (Россия) — Хуберт Хуркач (Польша).

Теннис
Новак Джокович
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