0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 08:53

Джокович лидирует в рейтинге Чемпионской гонке ATP, Медведев — 2-й, Алькарас — 3-й

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Серб Новак Джокович лидирует в рейтинге Чемпионской гонки ATP. 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» пропускает турниры серии «Мастерс» в США из-за запрета на въезд в страну.

На второй строчке расположился россиянин Даниил Медведев, который выиграл 3 из 4 последних турниров. Третьим идет испанец Карлос Алькарас, который обыграл первую ракетку России в финале турнира в Индиан-Уэллсе (6:3, 6:2).

В топ-5 находятся грек Стефанос Циципас и британец Кэмерон Норри.

Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев — на 10-й и 12-й строчках.

Рейтинг Чемпионской гонки ATP

1. Новак Джокович (Сербия) — 2430

2. Даниил Медведев (Россия) — 2030

3. Карлос Алькарас (Испания) — 1550

4. Стефанос Циципас (Греция) — 1480

5. Кэмерон Норри (Великобритания) — 1245

6. Томми Пол (США) — 1175

7. Янник Синнер (Италия) — 1135

8. Тэйло Фритц (США) — 1095

9. Алекс де Минаур (Австралия) — 880

10. Карен Хачанов (Россия) — 855

11. Фрэнсис Тиафо (США) — 845

12. Андрей Рублев (Россия) — 795.

Теннис
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Новак Джокович
0
Читайте также
Овечкин набрал одно очко в проигранном матче «Вашингтона» с «Сент-Луисом»
«Локо» — это аттракцион: обыграли «Краснодар», уступая 0:2. У Дзюбы — победный гол
Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону
The Hill назвала визит Си Цзиньпина в Москву вызовом Западу
Япония выразила протест КНДР в связи с запуском баллистической ракеты
Во Франции назвали причину угрозы ареста Трампа
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алькарас возглавил рейтинг ATP, Медведев вернулся в топ-5