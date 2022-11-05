Джокович о выходе в полуфинал турнира в Париже: «Это был мой лучший матч на этой неделе»

Серб Новак Джокович прокомментировал выход в полуфинал турнира ATP 1000 в Париже.

В четвертьфинале 21-кратный победитель турниров «Большого шлема» обыграл итальянца Лоренцо Музетти (6:0, 6:3).

«Я был хорошо готов к матчу. Музетти — молодой и талантливый теннисист. Вы не можете оставлять ему время на вариации бэкхенда или даже форхенда. Тактика заключалась в том, чтобы через агрессию лишить его времени. Это получилось, я счастлив, это пока был мой лучший матч на этой неделе», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.

В полуфинале Джокович сыграет с греком Стефаносом Циципасом.