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Сегодня, 17:38

Джокович — о допинговом деле Синнера: «Очевидно, что наша система не работает»

Алина Савинова
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Сербский теннисист Новак Джокович поделился мыслями о допинговом скандале с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

По мнению 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», обилие контролирующих органов и непоследовательность в их решениях наносят вред теннису.

«Я думаю, совершенно очевидно, что наша система не работает. Это поймут даже люди, которые не следят за нашим спортом. У нас слишком много контролирующих органов, непоследовательность в их решениях и все, что происходит, совершенно не идут на пользу теннису. Янник выиграл три апелляции, с которыми он столкнулся, а теперь ему предстоит еще одно судебное разбирательство. Ему и его семье, должно быть, очень тяжело», — цитирует Джоковича Punto de Break.

Серб восхитился тем, что Синнер продолжает демонстрировать величайший уровень игры, несмотря на ситуацию, в которой он оказался.

В августе стало известно, что Синнер весной сдал два положительных теста на анаболический стероид клостебол, однако итальянец был оправдан. По словам спортсмена, запрещенное вещество попало в его организм в результате заражения от члена команды. Фитнес-тренер теннисиста купил спрей для лечения порезов, содержащий клостебол, а физиотерапевт им воспользовался, чтобы залечить свою рану на руке. Позже он без перчаток делал массаж Синнеру.

28 сентября сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) планирует добиваться дисквалификации итальянского теннисиста за нарушение антидопинговых правил.

Источник: Punto de Break
Теннис
Новак Джокович
Янник Синнер

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