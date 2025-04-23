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Джокович: «Я все еще чувствую желание играть, страсть к соревнованиям всегда при мне»

Алина Савинова
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Пятая ракетка мира Новак Джокович ответил, снизился ли его уровень мотивации после ухода из тенниса швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля.

«Может, и так. Но без мотивации меня бы здесь не было. Я бы уже не играл, отложил ракетку. Но я все еще чувствую желание играть, страсть к соревнованиям всегда при мне. Надеюсь, что смогу выложиться по максимуму. Меня особенно мотивируют «Большие шлемы», — приводит Tennis Up to Date слова Джоковича.

37-летний серб является 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема». Всего за карьеру он завоевал 99 титулов на уровне АТР в одиночном разряде. В 2024 году Джокович выиграл золотую медаль на Олимпиаде в Париже.

Источник: Tennis Up to Date
Теннис
Новак Джокович
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