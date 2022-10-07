Сербские ученые назвали новый вид плотоядного жука в честь Джоковича

Доктора наук Сречко Чурчич и Никола Весович с биологического факультета университета в Белграде, а также энтомолог и биоспелеолог Драган Павичевич назвали новый вид плотоядного жука в честь сербского теннисиста Новака Джоковича.

«Речь идет о мелком, полностью слепом виде насекомых с длинными ножками и антеннами. Он очень быстр и питается другими мелкими существами, населяющими пещеру. Новый вид насекомых — хищник в подземной среде, а Новак — на теннисном корте. Также оба родом из Сербии», — передает Радио и телевидение Сербии.

Duvalius djokovic обитает в пещере Симина-Яма и не встречается больше нигде в мире.

Отметим, что в честь 35-летнего теннисиста названа пресноводная улитка из Черногории Travunijana djokovici.

Джокович является 21-кратным чемпионом «Больших Шлемов», а также бронзовым призером олимпийских игр 2008 года в Пекине.