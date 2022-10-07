Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 15:25

Сербские ученые назвали новый вид плотоядного жука в честь Джоковича

Новак Джокович.
Фото Reuters

Доктора наук Сречко Чурчич и Никола Весович с биологического факультета университета в Белграде, а также энтомолог и биоспелеолог Драган Павичевич назвали новый вид плотоядного жука в честь сербского теннисиста Новака Джоковича.

«Речь идет о мелком, полностью слепом виде насекомых с длинными ножками и антеннами. Он очень быстр и питается другими мелкими существами, населяющими пещеру. Новый вид насекомых — хищник в подземной среде, а Новак — на теннисном корте. Также оба родом из Сербии», — передает Радио и телевидение Сербии.

Duvalius djokovic обитает в пещере Симина-Яма и не встречается больше нигде в мире.

Отметим, что в честь 35-летнего теннисиста названа пресноводная улитка из Черногории Travunijana djokovici.

Джокович является 21-кратным чемпионом «Больших Шлемов», а также бронзовым призером олимпийских игр 2008 года в Пекине.

Теннис
Новак Джокович
1
1
Читайте также
Forbes: Овечкин второй в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков НХЛ
Деннис Лахтер: «Аршавин — душный. Венгер называл его «гребаный гном»
Военный эксперт оценил значение взятия Зайцево
Путин утвердил закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников спецоперации
Замглавы Херсонской области Стремоусов заявил о расстреле ВСУ 16 жителей на севере региона
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Малафеев считает Медведева лучшим российским спортсменом 2022 года