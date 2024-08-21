Сербский теннисист Филип Краинович объявил о завершении карьеры

Сегодня, 20:44
Теннисист Филип Краинович рассказал о завершении профессиональной карьеры. Серб рассказал, что с самого детства был привязан к этому виду спорта, так как им занималась вся его семья.
«Отец брал меня с собой каждый день, чтобы посмотреть, как они играют, даже не подозревая, что это станет моей первой и самой большой любовью», — написал теннисист в соцсетях.
Он также поблагодарил ATP Tour, тренеров и спонсоров за поддержку на протяжении всей карьеры.
«С тяжелым сердцем я хочу объявить о завершении моей профессиональной теннисной карьеры», — добавил Краинович.
Краинович начал профессиональную карьеру в 2008 году. Серб участвовал в пяти финалах АТР и не выиграл ни одного турнира.