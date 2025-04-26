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Сегодня, 20:26

Джокович — о третьем поражении подряд: «Это новая реальность»

Алина Савинова
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Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал вылет на старте турнира в Мадриде.

В субботу, 26 апреля, пятая ракетка мира уступил итальянцу Маттео Арнальди во втором круге «мастерса» (3:6, 4:6). Для серба это поражение стало третьим подряд.

«Я надеялся, что смогу сыграть в Мадриде на один матч больше, чем в Монте-Карло. Должен сказать, это для меня новая реальность — пытаться выиграть матч или два, не особо думая о том, чтобы продвинуться далеко на турнире. Для меня это вызов в психологическом плане. Но это круг жизни и карьеры, в конце концов это должно было произойти», — цитирует спортсмена The Tennis Letter.

37-летний Джокович является чемпионом 24 турниров «Большого шлема». Всего за карьеру он завоевал 99 титулов на уровне АТР в одиночном разряде. В 2024 году серб выиграл золотую медаль на Олимпиаде в Париже.

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Теннис
Новак Джокович
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