Джокович — Руне: «Я не рад, что ты меня победил, но все это абсолютно заслуженно»

Сербский теннисист Новак Джокович обратился к датчанину Хольгеру Руне, который обыграл его в финале «Мастерса» в Париже.

«Хочу поздравить тебя, твою команду и семью. Вы абсолютно заслуживаете эту победу — у вас была удивительная неделя, фантастическая. Я не рад, что ты меня победил, но, с другой стороны, я рад за тебя, потому что ты мне нравишься, как личность. Думаю, что ты очень целеустремленный парень, который любит теннис и тратит много времени на тяжелую работу, так что это приносит тебе плоды, и я уверен, что впереди у тебя светлое будущее. Поздравляю!» — приводит слова Джоковича Sportskeeda.

Руне одержал победу над Джоковичем со счетом 3:6, 6:3, 7:5. 19-летний Руне впервые стал победителем турнира серии «Мастерс» и завоевал третий титул в карьере. В Париже датчанин заработал 836 тысяч евро призовых и 1000 рейтинговых очков.