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Сегодня, 07:11

Джокович — Руне: «Я не рад, что ты меня победил, но все это абсолютно заслуженно»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Сербский теннисист Новак Джокович обратился к датчанину Хольгеру Руне, который обыграл его в финале «Мастерса» в Париже.

«Хочу поздравить тебя, твою команду и семью. Вы абсолютно заслуживаете эту победу — у вас была удивительная неделя, фантастическая. Я не рад, что ты меня победил, но, с другой стороны, я рад за тебя, потому что ты мне нравишься, как личность. Думаю, что ты очень целеустремленный парень, который любит теннис и тратит много времени на тяжелую работу, так что это приносит тебе плоды, и я уверен, что впереди у тебя светлое будущее. Поздравляю!» — приводит слова Джоковича Sportskeeda.

Руне одержал победу над Джоковичем со счетом 3:6, 6:3, 7:5. 19-летний Руне впервые стал победителем турнира серии «Мастерс» и завоевал третий титул в карьере. В Париже датчанин заработал 836 тысяч евро призовых и 1000 рейтинговых очков.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-i-m-happy-beat-me-i-m-happy-i-like-personality-novak-djokovic-losing-paris-masters-final-holger-rune
Теннис
Новак Джокович
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