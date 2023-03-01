Джокович вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл голландца Таллона Грикспура во втором круге турнира ATP в Дубае (ОАЭ) — 6:2, 6:3.

Матч длился 1 час и 17 минут. Джокович сделал 8 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 16. У Грикспура — 12 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

В четвертьфинале турнира 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» сыграет с победителем матча Павел Котов (Россия) — Хуберт Хуркач (Польша).

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 855 495 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Таллон Грикспур (Нидерланды) — 6:2, 6:3