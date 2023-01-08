Джокович — о победе в Аделаиде: «Я отдал все силы, чтобы взять в руки этот трофей»

Сербский теннисист Новак Джокович поблагодарил болельщиков после победы на турнире в Аделаиде.

В финале 35-летний спортсмен обыграл американца Себастьяна Корда (6:7, 7:6, 6:4).

«Это была удивительная неделя, а вы, ребята, сделали ее еще более особенной. Для меня стоять здесь — это подарок. Я отдал все силы сегодня, чтобы получить возможность взять в руки этот трофей. Я очень редко получал такую поддержку, которую вы оказывали мне последние 10 дней. Большое спасибо всем, кто приходил на каждый матч», — приводит слова Джоковича сайт ATP.

Джокович выиграл 92-й титул в карьере и сравнялся по этому показателю с Рафаэлем Надалем. Больше трофеев в истории мужского тенниса взяли только Иван Лендл (94), Роджер Федерер (103) и Джимми Коннорс (109).