Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 16:08

Джокович — о победе в Аделаиде: «Я отдал все силы, чтобы взять в руки этот трофей»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Сербский теннисист Новак Джокович поблагодарил болельщиков после победы на турнире в Аделаиде.

В финале 35-летний спортсмен обыграл американца Себастьяна Корда (6:7, 7:6, 6:4).

«Это была удивительная неделя, а вы, ребята, сделали ее еще более особенной. Для меня стоять здесь — это подарок. Я отдал все силы сегодня, чтобы получить возможность взять в руки этот трофей. Я очень редко получал такую поддержку, которую вы оказывали мне последние 10 дней. Большое спасибо всем, кто приходил на каждый матч», — приводит слова Джоковича сайт ATP.

Джокович выиграл 92-й титул в карьере и сравнялся по этому показателю с Рафаэлем Надалем. Больше трофеев в истории мужского тенниса взяли только Иван Лендл (94), Роджер Федерер (103) и Джимми Коннорс (109).

Теннис
Новак Джокович
0
Читайте также
Олимпийский чемпион Маринин рассказал о выступлениях в минус 22 градуса
Маринин объяснил причину неудач Трусовой
Тело погибшей женщины извлекли из-под завалов Старобешевской ТЭС в ДНР
НАТО отклонило запрос Сербии на введение полиции и армии в Косово
Пушков назвал условие для сокращения США помощи Украине
Психолог призвала сильно не нагружать детей учебой после каникул
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Новак Джокович выиграл турнир в Аделаиде

Джокович о травме бедра: «По ходу финального матча иногда чувствовал напряжение в мышце»