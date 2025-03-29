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29 марта, 06:27

Джокович: «Я очень благодарен, что Месси пришел на мой матч со своей семьей»

Алина Савинова
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Сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на то, что аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси посетил его матч на турнире в США.

«Удивительно, что он присоединился к нам. Это большая честь играть, возможно, впервые перед ним вживую. Я очень благодарен, что он был здесь со своим сыном и семьей. Конечно, я восхищался им, как и большинство людей в мире, большую часть его карьеры, и меня поражает, что он все еще продолжает играть. Мы с ним одного возраста, родились в 1987 году, так что приятно, что он рядом. Он не просто хороший футболист, а великий спортсмен. Его влияние на мир спорта за последние 20 лет было огромным. То, что он наблюдает за мной вживую, конечно, приносит мне огромную радость и волнение, но также и некоторое давление, если честно», — приводит Sportskeeda слова теннисиста.

В полуфинале «мастерса» в Майами, который прошел 28 марта, Джокович обыграл болгарина Григора Димитрова со счетом 6:2, 6:3. 37-летний серб впервые с октября 2024 года вышел в финал турнира АТР. За титул в Майами он поборется с чехом Якубом Меншиком.

Источник: Sportskeeda
Лионель Месси
Теннис
Новак Джокович
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