Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 18:05

Джокович — об упущенном 100-м титуле: «Для меня это не цель из разряда жизни или смерти»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что завоевание 100-го титула не является для него ключевой целью на данный момент.

В воскресенье, 13 октября, серб проиграл итальянцу Яннику Синнеру в решающем матче турнира серии ATP 1000 в Шанхае со счетом 6:7 (4:7), 3:6. 37-летний Джокович проиграл третий финал в нынешнем сезоне.

Янник Синнер и&nbsp;Новак Джокович. Синнер отложил 100-й титул Джоковича. Итальянец обыграл серба в третий раз подряд

«Это будет бонусом, если произойдет. Конечно, мне хотелось, чтобы это случилось сегодня, но было не суждено. Мне нужно продолжать стремиться к тому, чтобы завоевать 100-й титул в ближайшем будущем, но для меня это не цель из разряда жизни или смерти. Думаю, что я достиг всех своих самых больших целей в карьере. Сейчас я сосредоточен на турнирах «Большого шлема» и на том, насколько высоко смогу поднять планку для себя», — приводит Tennis Up to Date слова Джоковича.

За карьеру сербский теннисист выиграл 24 турнира «Большого шлема» и 40 «мастерсов». Всего на его счету 99 титулов в одиночном разряде. На данный момент Джокович располагается на 4-м месте в рейтинге АТР.

Источник: Tennis Up to Date
Теннис
Новак Джокович

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Россиянка Хромачева выиграла шестой титул в парном разряде за сезон
Костя Цзю: «Бетербиев прошел первый раз дистанцию в 12 раундов»
Марокканец Беннар выиграл Московский марафон с рекордным временем
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Михайловка в ДНР
Захарова прокомментировала опубликованное МИД Испании видео с парком Горького
Материалы сюжета Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Джокович — Федереру после финала в Шанхае: «Я впервые играл перед тобой и чувствовал дополнительное давление»
Синнер отложил 100-й титул Джоковича. Итальянец обыграл серба в третий раз подряд
Синнер раскрыл секрет своих успешных матчей против Джоковича
Джокович проиграл Синнеру в финале «мастерса» в Шанхае
Джокович на тай-брейке обыграл Фритца и вышел в финал «мастерса» в Шанхае
Синнер обыграл Махача и стал первым финалистом турнира в Шанхае
Сегодня
Вчера
Неделя