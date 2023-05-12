Джокович — о травме локтя: «Все хорошо. Конечно, всегда есть проблемы, которые беспокоят»

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал травму локтя.

«Все хорошо. Все хорошо. Конечно, всегда есть какие-то проблемы, которые беспокоят. Это нормально. И когда тебе уже не 25 лет, ты испытываешь это чуть чаще, чем раньше (улыбается). Нужно чуть больше времени на восстановление. Но я хорошо себя чувствую. Скучаю по борьбе. Я люблю играть в Риме. Исторически Рим был для меня хорошим турниром, я добивался тут успехов, много раз его выигрывал, провел много финалов. Это мой самый успешный грунтовый турнир и самый важный перед «Ролан Гаррос», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Из-за проблем с локтем Новак пропустил «Мастерс» в Мадриде, завершившийся на прошлой неделе. Сегодня серб стартует на турнире в Риме.