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Сегодня, 08:50

Джокович сравнил испанца Алькараса и датчанина Руне: «Они оба в отличной форме»

Джокович сравнил датчанина Руне и испанца Алькараса
Анна Горшкова
Корреспондент
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Сербский теннисист Новак Джокович сравнил датчанина Хольгера Руне и испанца Карлоса Алькараса.

Ранее Джокович проиграл 19-летнему Руне в финале «Мастерса» в Париже со счетом со счетом 6:3, 3:6, 5:7.

«Они похожи с точки зрения физического развития. Я думаю, что они в отличной форме. Карлос и Хольгер очень усердно тренируются. Они очень целеустремленные ребята, оба хорошо защищаются. У Руне лучше бэкхенд. У Алькараса лучше форхенд. Но они оба совершенствуются в тех ударах, которые, возможно, не так хороши, как другие.

Они очень сформированные игроки для 19-летних парней — это впечатляет. Кроме того, их энергия на корте, мотивация, желание добиться хороших результатов и оставаться психически крепкими впечатляют», — приводит слова Джоковича сайт ATP.

Алькарас занимает первое место в рейтинге ATP, Руне находится на 10-й стровке, а Джокович — восьмой.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/djokovic-paris-2022-final-reaction
Теннис
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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