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Сегодня, 17:42

Джокович — о снятии Медведева с матча: «Я был удивлен, что он отказался, Даниил выглядел абсолютно здоровым»

Джокович удивлен снятию Медведева с полуфинального матча на турнире в Астане
Анна Горшкова
Корреспондент

Сербский теннисист Новак Джокович удивлен снятию Даниила Медведева с полуфинального матча на турнире в Астане.

Россиянин при счете 6:4, 6:7 (6:8) отказался продолжать матч с Новаком из-за травмы.

«Я был удивлен, что он отказался от продолжения матча. Даниил выглядел абсолютно здоровым. Может быть, последние 6-7 очков были немного медленнее. Он сказал мне, что потянул приводящую мышцу. Надеюсь, это не слишком серьезно. Он был лучшим игроком в обоих сетах», — приводит слова Джоковича The Tennis Podcast.

В финале турнира в Астане Джокович сыграет с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.

Теннис
Даниил Медведев
Новак Джокович
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Медведев отказался от продолжения матча с Джоковичем в полуфинале турнира в Астане