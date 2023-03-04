Джоковичу отказали во въезде в США из-за отказа от вакцины

Сербскому теннисисту Новаку Джоковичу отказали во въезде в США, сообщил сенатор от штата Флорида (США) Рик Скотт.

«Мне только что сообщили, что Министерство внутренней безопасности США отклонило запрос Новака Джоковича об отказе от вакцины, что лишило его права участие в Индиан-Уэллс и Майми.

Джо Байден должен исправить это сейчас же, предоставить отказ и позволить ему соревноваться в штатах», — написал Скотт в Twitter.

Ранее Джокович столкнулся с проблемами при въезде в Австралию на Australian Open из-за медотвода от вакцинации, его визу аннулировали.

Турнир в Индиан-Уэллс пройдет с 6 по 19 марта. Турнир в Майами — с 19 марта по 2 апреля.