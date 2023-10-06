Тарпищев — о результатах Рублева: «После Парижа будет понятно, поедет ли он на Итоговый турнир»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил форму Андрея Рублева в последней части сезона.

«Плохое выступление на Кубке Лейвера? Это же необязательные соревнования. Любой спортсмен концентрируется сейчас на ATP, чтобы добрать очки и попасть на Итоговый турнир. Я бы к тем результатам более снисходительно относился, потому что лично для него они мало что решают. Для него сейчас главное — «мастерсы». После Парижа будет понятно, поедет ли он в Турин», — сказал Тарпищев «СЭ».

7 октября Рублев сыграет в матче второго круга «мастерса» в Шанхае против француза Кентена Алиса.

«Мастерс» в Париже пройдет с 30 октября по 4 ноября. Итоговый турнир ATP нынешнего сезона пройдет с 12 по 19 ноября в Турине.