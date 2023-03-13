Тарпищев допустил, что Медведеву могли дать неточную информацию о покрытии в Индиан-Уэллсе

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал слова Даниила Медведева, раскритиковавшего покрытие в турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

«Бывает четыре вида покрытия «хард», и на самом медленном из них скорость отскока мяча может быть такая же, как на грунте. Но никто не запрещает организаторам делать корт медленным, это не нарушение правил, — цитирует Тарпищева ТАСС. — Другое дело, что перед турниром организаторы могли ошибиться и назвать Дане не тот тип «харда», который был на самом деле. Поэтому он так и возмущался, ведь действительно: чем медленнее покрытие, тем быстрее ты устаешь и «наедаешься» физически».

При этом Тарпищев подчеркнул, что с настроем у Медведева все в порядке.

«Не думаю, что он проседает психологически. Он продолжает побеждать и выглядит хорошо», — отметил президент ФТР.

В 1/8 финала «Мастерса» Медведев встретится с немцем Александром Зверевым.