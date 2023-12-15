Тарпищев: «Иногда прихожу поплакаться к Матыцину. Он мой друг»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал выход фильма «Вершина жизни капитана Тарпищева».

«Вместе со мной прошло 14 поколений теннисистов. Не было бы спортсменов, нас бы на этой сцене не было. Каждый из спортсменов психологически сильный, все они преданы России. В нынешнее время у нас такая же команда. Благодарю всю команду, которая работает в Кубке Кремля. Не было бы такого стресса по любому поводу, не было бы роста. Было очень много трудностей. В это сложное время в этом году наши спортсмены одержали 999 турнирных побед за рубежом. Иногда я прихожу к Олегу [Матыцину] поплакаться о наших проблемах, считаю его своим другом. Огромная благодарность вам, Олег. Мы с вами непобедимы и всегда обречены на успех», — сказал Тарпищев.

Тарпищев является президентом Федерации тенниса России, главным тренером сборной России по теннису, а также входит в состав Исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (МОК).