Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 22:34

Тарпищев: «Рублев превосходил Рууда во всех компонентах в финале турнира в Бостаде»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что российский теннисист Андрей Рублев имел преимущество во всех компонентах над норвежцем Каспером Руудом в финальном матче турнира в Бостаде.

«Рублев имел преимущество во всем, но максимальное — на приеме подачи. Победил заслуженно, — сказал Тарпищев ТАСС. — Рабочая победа. Конечно, приятно выиграть. 250 очков в копилку — это плюс».

Для Рублева это второй трофей в сезоне. В апреле он выиграл грунтовый турнир в Монте-Карло. Всего у Рублева пять выигранных грунтовых турниров в карьере.

Источник: ТАСС
Теннис
Андрей Рублев
Каспер Рууд
Шамиль Тарпищев
1
0
Читайте также
Андрей Рублев выиграл турнир ATP в шведском Бостаде
Интервью лучшей гандболистки чемпионата России Елены Михайличенко — о титуле MVP, игре на уколах, Ремарке и синяках
Командующий группировкой «Центр» спрогнозировал окончание контрнаступления ВСУ
На одном из участков в Испании все избиратели проголосовали за 26 секунд
ЦПВС зафиксировал шесть нарушений воздушного пространства в Сирии коалицией США
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Селиваненко: «Видно, что Рублеву нравится играть на грунте»