Тарпищев: «Сафиуллин может играть на уровне топ-50, если будет стабильность»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что россиянин Роман Сафиуллин способен войти в топ-50 рейтинга АТР.

«Он не молодой, был очень талантлив, но много времени потерял из-за травмы плеча. К сожалению, с возрастом возможности ограничиваются, но теоретически он может играть на уровне топ-50. Реально может играть хорошо, достигать результатов, если будет стабильность. Будем на это надеяться. Он старается, но, к сожалению, много времени потерял из-за травмы», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

На прошлой неделе 25-летний российский теннисист выиграл турнир категории «Челленджер» и в обновленном рейтинге поднялся с 100-й на 82-ю строчку.