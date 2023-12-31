Тарпищев: «Если бы не травма, Хачанов по итогам года был бы третьим россиянином в топ-10»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о выступлении Карена Хачанова в сезоне-2023.

«Моменты неудач у Хачанова в 2023 году были следствием травмы. До нее Карен поступательно двигался вперед. Думаю, если бы не травма, Хачанов по итогам года был бы третьим россиянином в топ-10. Карен на правильном пути. Он многое сделал для того, чтобы идти по восходящей. После травмы Карен уже показывал игру на уровне мировой десятки. Хочу пожелать Хачанову избежать травм и дальше совершенствоваться», — приводит слова Тарпищева Sport24.

По состоянию на 31 декабря Хачанов занимает 15-е место в рейтинге ATP.