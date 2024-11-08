Шаповалов и Меджедович сыграют в финале турнира в Белграде

Канадец Денис Шаповалов и серб Хамад Меджедович разыграют титул в финале турнира в Белграде. Шаповалов в полуфинале за 57 минут обыграл чеха Иржи Легечку — 6:2, 6:1. Меджедович за 2 часа 27 минут победил соотечественника Ласло Джере — 6:2, 3:6, 7:6 (7:2). Финал состоится 9 ноября. Белград (Сербия) Турнир ATP Belgrade Open Призовой фонд 579 320 евро Закрытые корты, хард Одиночный разряд Полуфинал Денис Шаповалов (Канада, Q) — Иржи Легечка (Чехия, 4) — 6:2, 6:1 Хамад Меджедович (Сербия, WC) — Ласло Джере (Сербия, WC) — 6:2, 3:6, 7:6 (7:2)