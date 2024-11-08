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Сегодня, 21:15

Шаповалов и Меджедович сыграют в финале турнира в Белграде

Руслан Минаев
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Канадец Денис Шаповалов и серб Хамад Меджедович разыграют титул в финале турнира в Белграде.

Шаповалов в полуфинале за 57 минут обыграл чеха Иржи Легечку — 6:2, 6:1. Меджедович за 2 часа 27 минут победил соотечественника Ласло Джере — 6:2, 3:6, 7:6 (7:2).

Финал состоится 9 ноября.

Белград (Сербия)

Турнир ATP Belgrade Open

Призовой фонд 579 320 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Денис Шаповалов (Канада, Q) — Иржи Легечка (Чехия, 4) — 6:2, 6:1

Хамад Меджедович (Сербия, WC) — Ласло Джере (Сербия, WC) — 6:2, 3:6, 7:6 (7:2)

Теннис
Денис Шаповалов

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