Шаповалов уступил У Ибину во втором круге турнира в Далласе

Сегодня, 07:11
Канадский теннисист Денис Шаповалов во втором круге турнира в Далласе уступил китайцу У Ибину со счетом 6:7 (1:7), 4:6.
Встреча продолжалась 1 час 35 минут. На счету 27-й ракетки мира 8 эйсов и 8 двойных ошибок, а также 2 реализованных брейк-пойнта из 5.
В третьем круге У Ибин встретится с победителем пары Джордан Томпсон (Австралия) — Адриан Маннарино (Франция).
Даллас (США)
Турнир ATP Dallas Open
Призовой фонд 737 170 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
У Ибин (Китай) — Денис Шаповалов (Канада, 3, WC) — 7:6 (7:1), 6:4