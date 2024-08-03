Шаповалова дисквалифицировали в четвертьфинале турнира в Вашингтоне

Канадский теннисист Денис Шаповалов был дисквалифицирован с четвертьфинального матча турнира АТР 500 в Вашингтоне против американца Бена Шелтона при счете 6:7 (5:7), 6:6 (3:6).

После ошибки при счете 3:5 на тай-брейке второго сета канадец бросил ракетку на корт и накричал на болельщика. После этого судья на вышке вызвал супервайзера и снял Шаповалова с игры за неспортивное поведение.

Спортсмен из Канады пытался объяснить, что зритель на трибунах неоднократно задевал его. Шелтон, в свою очередь, подтвердил это и хотел продолжать матч. Однако Шаповалову все равно засчитали техническое поражение.

Шелтон в следующем круге сыграет против итальянца Флавио Коболли. Матч между ними состоится в воскресенье, 4 августа.