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Сегодня, 18:20

Шарапова: «Я всегда болею за Синнера. Мне нравится его скромный подход к спорту»

Алина Савинова
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Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова призналась, что среди всех молодых игроков в туре ей больше всего нравится наблюдать за итальянцем Янником Синнером.

«Знаете, последний тренер в моей карьере несколько лет сотрудничал с Синнером, так что мне довелось сыграть с ним несколько раз. Я всегда за него болею. Мне просто нравится его скромный подход к спорту», — цитирует Шарапову Sportskeeda.

Также она поделилась мнением о молодом поколении теннисистов.

«Мне нравится наблюдать за молодым поколением игроков. У них разные стили игры, разный характер, они все из разных уголков мира, и просто интересно видеть, как эти соперники объединяются. Я думаю, мужской теннис в хорошем состоянии», — добавила россиянка.

Ранее Шарапова призналась, что поддерживает тунисскую теннисистку Онс Жабер и желает ей завоевать титул на турнире «Большого шлема».

22-летний Синнер является седьмой ракеткой мира. На его счету девять побед на турнирах ATP (8 — в одиночном разряде).

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-maria-sharapova-i-m-always-rooting-jannik-sinner-i-just-like-humble-approach-sport?key1=newsnowltennis
Теннис
Мария Шарапова
Янник Синнер
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