Шестая ракетка мира Шелтон не смог выйти в четвертьфинал турнира в Базеле

Американец Бен Шелтон не смог выйти в 1/4 финала турнира в Базеле.

Во втором круге 6-я ракетка мира уступил испанцу Хайме Мунару (42-я ракетка мира) со счетом 3:6, 4:6. Матч длился 1 час 18 минут.

Соперником Мунара в матче за выход в полуфинал станет канадец Феликс Оже-Альяссим.

Базель (Швейцария)

Турнир ATP Swiss Indoors Basel

Призовой фонд 2 523 045 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Хауме Мунар (Испания) — Бен Шелтон (США, 2) — 6:3, 6:4

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 5) — Марин Чилич (Хорватия, Q) — 7:6 (7:2), 7:6 (7:2)