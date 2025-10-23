Шестая ракетка мира Шелтон не смог выйти в четвертьфинал турнира в Базеле

23 октября, 18:50
Американец Бен Шелтон не смог выйти в 1/4 финала турнира в Базеле.
Во втором круге 6-я ракетка мира уступил испанцу Хайме Мунару (42-я ракетка мира) со счетом 3:6, 4:6. Матч длился 1 час 18 минут.
Соперником Мунара в матче за выход в полуфинал станет канадец Феликс Оже-Альяссим.
Базель (Швейцария)
Турнир ATP Swiss Indoors Basel
Призовой фонд 2 523 045 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Хауме Мунар (Испания) — Бен Шелтон (США, 2) — 6:3, 6:4
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 5) — Марин Чилич (Хорватия, Q) — 7:6 (7:2), 7:6 (7:2)