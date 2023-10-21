Шелтон вышел в финал турнира в Токио

Американец Бен Шелтон вышел в финал турнира ATP в Токио.

19-я ракетка мира обыграл соотечественника Маркоса Гирона со счетом 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:4.

Во втором сете Шелтон отыгрался, уступая со счетом 2:5.

21-летний американец впервые в карьере вышел в финал турнира ATP. За титул он сыграет с победителем матча Синтаро Мотидзуки (Япония, WC) — Аслан Карацев (Россия).

Токио (Япония)

Турнир ATP Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships

Призовой фонд 2 013 940 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Бен Шелтон (США) — Маркос Гирон (США, Q) — 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:4