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Сегодня, 16:12

Шевченко и Бублик не смогли выйти во второй круг турнира в Метце в парном разряде

Алина Савинова
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Российский теннисист Александр Шевченко и представитель Казахстана Александр Бублик уступили Арри Хелиовааре из Финляндии и Андреасу Мису из Германии в первом круге парного турнира в Метце — 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 53 минуты.

В следующем раунде Хелиоваара и Мис сыграют против победителя матча Дэн Аддед/Жонатан Эйссерик (Франция) — Юго Бланше/Маттео Мартино (Франция, WC).

Метц (Франция)

Турнир ATP Moselle Open

Призовой фонд 562 815 евро

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Арри Хелиоваара/Андреас Мис (Финляндия/Германия, 2) — Александр Бублик/Александр Шевченко (Казахстан/Россия) — 6:3, 6:3

Теннис
Александр Бублик
Александр Шевченко
0
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