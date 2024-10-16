Карацев уступил Шевченко во втором круге турнира в Алма-Ате

Сегодня, 19:45
Российский теннисист Аслан Карацев во втором круге турнира в Алма-Ате уступил Александру Шевченко из Казахстана со счетом 1:6, 7:6 (7:5), 5:7.
Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. На счету 31-летнего россиянина 3 эйса, двойная ошибка и реализованный брейк-пойнт.
В третьем круге Шевченко встретится с Франсиско Черундоло из Аргентины.
Алма-Ата (Казахстан)
Турнир ATP Almaty Open
Призовой фонд 1 036 700 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Александр Шевченко (Казахстан) — Аслан Карацев (Россия, Q) — 6:1, 6:7 (5:7), 7:5