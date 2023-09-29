Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 15:19

Шевченко не смог выйти в четвертьфинал турнира в Астане

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский теннисист Александр Шевченко потерпел поражение от серба Хамада Медьедовича в 1/8 финала турнира в Астане.

Матч продолжался 1 час 10 минут и завершился в пользу сербского теннисиста со счетом 6:4, 6:4.

Медьедович в четвертьфинале турнира в Астане сыграет против чеха Иржи Легечки.

Астана (Казахстан)

Турнир ATP Astana Open

Призовой фонд 1 017 850 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Хамад Медьедович (Сербия, WC) — Александр Шевченко (Россия, WC) — 6:4, 6:4

Теннис
Александр Шевченко
2
Обсудить
Читайте также
Константин Выборнов: «В Пекине меня принимали за телохранителя Валиевой»
Вратарь «Тампы» Василевский пропустит начало сезона из-за операции
Путин подписал закон о праздновании 30 сентября Дня воссоединения новых регионов с РФ
В США рассказали о нежелании НАТО отвечать на возможный удар России
На Украине сообщили о взрыве в Киеве
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хачанов уступил Музетти в первом круге турнира в Пекине

Алькарас вышел во второй круг турнира в Пекине