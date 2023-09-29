Шевченко не смог выйти в четвертьфинал турнира в Астане

Российский теннисист Александр Шевченко потерпел поражение от серба Хамада Медьедовича в 1/8 финала турнира в Астане.

Матч продолжался 1 час 10 минут и завершился в пользу сербского теннисиста со счетом 6:4, 6:4.

Медьедович в четвертьфинале турнира в Астане сыграет против чеха Иржи Легечки.

Астана (Казахстан)

Турнир ATP Astana Open

Призовой фонд 1 017 850 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Хамад Медьедович (Сербия, WC) — Александр Шевченко (Россия, WC) — 6:4, 6:4