Шевченко не смог выйти в четвертьфинал турнира в Астане

Сегодня, 15:19
Российский теннисист Александр Шевченко потерпел поражение от серба Хамада Медьедовича в 1/8 финала турнира в Астане.
Матч продолжался 1 час 10 минут и завершился в пользу сербского теннисиста со счетом 6:4, 6:4.
Медьедович в четвертьфинале турнира в Астане сыграет против чеха Иржи Легечки.
Астана (Казахстан)
Турнир ATP Astana Open
Призовой фонд 1 017 850 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Хамад Медьедович (Сербия, WC) — Александр Шевченко (Россия, WC) — 6:4, 6:4