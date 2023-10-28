Шевченко не смог выйти в полуфинал турнира в Базеле

Российский теннисист Александр Шевченко потерпел поражение в четвертьфинале турнира в Базеле. В трех сетах он проиграл Феликсу Оже-Альяссиму из Канады — 6:7 (2:7), 6:3, 6:7 (1:7).

Матч продолжался 2 часа 36 минут. 23-летний канадец 16 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету 22-летнего россиянина 8 подач навылет и 4 из 8 реализованных брейк-пойнтов.

В полуфинале Оже-Альяссим сыграет с датчанином Хольгером Руне.

Базель (Швейцария)

Турнир ATP Swiss Indoors Basel

Призовой фонд 2 196 000 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6, WC) — Александр Шевченко (Россия, Q) — 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (7:1)