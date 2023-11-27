Шевченко объяснил, за счет чего вошел в топ-50 рейтинга ATP

Российский теннисист Александр Шевченко в интервью «СЭ» рассказал о том, за счет чего смог прибавить по ходу сезона-2023 и войти в топ-50 рейтинга ATP.

«Я стал более стабильным. К тому же, образно выражаясь, «пощупал» много моментов в игре против топ-теннисистов. Набрался опыта. В Дубае в феврале сыграл с поляком Хубертом Хуркачем, после чего чуть ли не каждую неделю благодаря победам на «челленджерах» и попаданию в топ-100 много играл с сильными соперниками. Это многое поменяло, уже выходил на корт и понимал, что способен обыгрывать очень хороших игроков. Так что психологически я стал заметно сильнее. Естественно, «физика» и техника тоже очень важные факторы. Но на данный момент я больше добавил именно в ментальной составляющей», — сказал Шевченко «СЭ».