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Сегодня, 17:40

Шевченко обыграл Бурга в первом круге турнира в Метце

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Шевченко.
Фото Reuters
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Российский теннисист Александр Шевченко одержал победу над французом Матиасом Бургом в первом круге турнира в Метце — 6:4, 7:5.

Игра продолжалась 1 час 26 минут.

Шевченко сделал 2 эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. На счету Бурга 4 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

Следующим соперником россиянина станет победитель пары Даниэль Альтмайер (Германия, 9) — Мате Валькус (Венгрия, LL).

Метц (Франция)

Турнир ATP Moselle Open

Призовой фонд 562 815 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Шевченко (Россия) — Матиас Бург (Франция, Q) — 6:4, 7:5

Теннис
Александр Шевченко
0
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