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26 октября, 18:05

Шевченко победил Фритца во втором круге турнира в Базеле — россиянин отыграл 2 матчбола

Руслан Минаев
Александр Шевченко.
Фото AFP
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Россиянин Александр Шевченко победил американца Тэйлора Фритца во втором круге турнира в Базеле — 6:7 (7:9), 7:6 (8:6), 7:6 (7:5). Матч длился 2 часа 57 минут.

За игру Шевченко сделал 6 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и не реализовал ни одного из 3 брейк-пойнтов. У Фритца — 22 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 15.

Россиянин в концовке третьего сета отыграл 2 матчбола.

В четвертьфинале Шевченко встретится с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды).

Базель (Швейцария)

Турнир ATP Swiss Indoors Basel

Призовой фонд 2 196 000 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Шевченко (Россия, Q) — Тэйлор Фритц (США, 3) — 6:7 (7:9), 7:6 (8:6), 7:6 (7:5)

Таллон Грикспур (Нидерланды) — Алекс Де Минаур (Австралия, 5) — 6:4, 6:3

Александр Шевченко
Тэйлор Фритц
5
77
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