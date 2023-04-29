Шевченко обыграл Легечку и вышел в третий круг турнира в Мадриде, отдав два гейма

Российский теннисист Александр Шевченко во втором круге турнира в Мадриде обыграл чеха Иржы Легечку со счетом 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 46 минут. На счету 22-летнего россиянина 3 эйса, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнта из 5. В третьем круге Шевченко встретится с победителем пары Андреа Вавассори (Италия) — Даниил Медведев (Россия). Мадрид (Испания) Турнир ATP Mutua Madrid Open Призовой фонд 7 705 780 евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Второй круг Александр Шевченко (Россия, Q) — Иржи Легечка (Чехия, 31) — 6:1, 6:1