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Сегодня, 12:53

Шевченко обыграл Легечку и вышел в третий круг турнира в Мадриде, отдав два гейма

Сергей Разин
корреспондент
Александр Шевченко.
Фото Global Look Press
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Российский теннисист Александр Шевченко во втором круге турнира в Мадриде обыграл чеха Иржы Легечку со счетом 6:1, 6:1.

Встреча продолжалась 46 минут. На счету 22-летнего россиянина 3 эйса, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнта из 5.

В третьем круге Шевченко встретится с победителем пары Андреа Вавассори (Италия) — Даниил Медведев (Россия).

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Шевченко (Россия, Q) — Иржи Легечка (Чехия, 31) — 6:1, 6:1

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