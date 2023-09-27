Шевченко обыграл ван де Зандсюлпа в первом круге турнира в Астане

Россиянин Александр Шевченко победил голландца Ботика ван де Зандсюлпа в первом круге турнира в Астане (Казахстан) — 6:4, 6:3. Матч длился 1 час 38 минут.

85-я ракетка мира Шевченко за игру сделал 4 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. У 68-й ракетки мира ван де Зандсюлпа — 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 из 5 реализованных брейк-пойнта.

Во втором круге Шевченко сыграет с сербом Хамадом Медьедовичем.

Астана (Казахстан)

Турнир ATP Astana Open

Призовой фонд 1 017 850 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Шевченко (Россия, WC) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — 6:4, 6:3