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ATP

Сегодня, 13:38

Шевченко обыграл Вольфа на старте «Мастерса» в Мадриде

Ана Горшкова
Корреспондент
Александр Шевченко.
Фото Global Look Press
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Российский теннисист Александр Шевченко обыграл американца Джеффри Джона Вольфа в первом круге «Мастерса» в Мадриде.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4. Спортсмены провели на корте 1 час 22 минуты.

96-я ракетка мира Шевченко 6 раз подал на вылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету 49-й ракетки мира Вольфа 5 эйсов, 5 двойных и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

Во втором круге 22-летний россиянин сыграет с чехом Иржи Легечка.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Шевченко (Россия, Q) — Джеффри Джон Вольф (США) — 6:4, 6:4

Теннис
Александр Шевченко
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