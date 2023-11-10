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Сегодня, 23:07

Шевченко — о выходе в финал турнира ATP: «Мечтал об этом с самого детства»

Алина Савинова
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Российский теннисист Александр Шевченко прокомментировал свой первый в карьере выход в финал турнира на уровне ATP.

10 ноября 22-летний россиянин в полуфинале соревнования ATP 250 в Метце обыграл француза Пьер-Юга Эрбера (6:4, 6:4).

«Для меня это очень многое значит. Я мечтал об этом моменте с детства. Перед сном я думал, что, возможно, смогу сыграть в финале ATP, и я это сделал. Я всегда буду помнить этот момент, это что-то особенное», — приводит пресс-служба ATP слова спортсмена.

В финале турнира в Метце Шевченко сыграет против еще одного представителя Франции Уго Умбера. На данный момент российский теннисист занимает 63-е место в рейтинге АТР, Умбер — 23-е.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/metz-2023-friday
Теннис
Александр Шевченко
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