Шевченко проиграл 380-й ракетке мира Чуньсинь на старте «мастерса» в Шанхае

Российский теннисист Александр Шевченко проиграл представителю Тайваня Цен Чуньсиню в первом круге «мастерса» в Шанхае.

Матч завершился со счетом 6:3, 3:6, 2:6. Спортсмены провели на корте 1 час 51 минуту.

84-я ракетка мира Шевченко 2 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету 380-й ракетки мира Чуньсинь 3 эйса, 3 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.

Во втором круге турнира Чуньсинь сыграет с Адрианом Маннарино из Франции.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Цен Чуньсинь (Тайвань, Q) — Александр Шевченко (Россия) — 3:6, 6:3, 6:2