Шевченко проиграл Умберу в финале турнира в Метце

Российский теннисист Александр Шевченко не смог выиграть свой первый титул ATP.

В финале турнира ATP 250 в Метце (Франция) Шевченко проиграл французу Уго Умберу со счетом 3:6, 3:6. Спортсмены провели на корте 1 час 7 минут.

63-я ракетка мира Шевченко 4 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 1. На счету 23-й ракетки мира Умбера 4 эйса, ни одной двойной и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

25-летний француз выиграл свой четвертый титул ATP и первый с июня 2021 года.

Метц (Франция)

Турнир ATP Moselle Open

Призовой фонд 562 815 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Уго Умбер (Франция, 4) — Александр Шевченко (Россия) — 6:3, 6:3