Шевченко снялся в третьем сете матча с Хюслером в первом круге турнира в Уинстон-Салеме

Россиянин Александр Шевченко на отказе проиграл швейцарцу Марку-Андреа Хюслеру в первом круге турнира ATP в Уинстон-Салеме (США) — 3:6, 6:4, 0:4.

Шевченко снялся с матча в третьем сете.

На счету российского теннисиста 6 эйсов, 6 двойных ошибок и 1 из 3 реализованных брейк-пойнтов. У Хюслера — 7 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 из 6 реализованных брейк-пойнта.

Во втором круге швейцарец сыграет с Ришаром Гаске (Франция).

Уинстон-Салем (США)

Турнир ATP Winston-Salem Open

Призовой фонд 760 930 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Марк-Андреа Хюслер (Швейцария) — Александр Шевченко (Россия) — 6:3, 4:6, 4:0 отказ Шевченко