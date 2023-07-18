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Сегодня, 19:36

Шевченко сыграет Руудом во втором круге турнира в Бостаде

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист Александр Шевченко обыграл аргентинца Хуана Мануэля Черундоло в первом круге турнира ATP 250 в Бостаде.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:3. Спортсмены провели на корте 1 час 22 минуты.

Во втором круге грунтового турнира Шевченко сыграет с первым сеянным турнира Каспером Руудом.

В другом матче немец Александр Зверев обыграл Алекса Молчана (Словакия) со счетом 6:4, 3:6, 7:5.

Бостад (Швеция)

Турнир ATP Nordea Open

Призовой фонд 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Шевченко (Россия) — Хуан Мануэль Черундоло (Аргентина) — 6:3, 6:3

Александр Зверев (Германия, 5) — Алекс Молчан (Словакия) — 6:4, 3:6, 7:5

Теннис
Александр Шевченко
Каспер Рууд
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