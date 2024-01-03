Шевченко уступил Руне во втором круге турнира в Брисбене

Российский теннисист Александр Шевченко в трех сетах уступил датчанину Хольгеру Руне во втором круге турнира в Брисбене — 4:6, 7:5, 2:6.

Теннисисты провели на корте 2 часа 28 минут.

Шевченко за матч 5 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 6. На счету датчанина 8 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

Следующим соперником Руне будет Джеймс Дакуорт из Австралии.

Брисбен (Австралия)

Турнир ATP Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 661 585 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Хольгер Руне (Дания, 1) — Александр Шевченко (Россия) — 6:4, 5:7, 6:2