Шевченко вышел в четвертьфинал турнира в Женеве после снятия Руусувуори

Представитель Казахстана Александр Шевченко вышел в четвертьфинал турнира в Женеве. Соперник 23-летнего теннисиста по второму кругу финн Эмиль Руусувуори снялся с запланированного на 21 мая матча. В 1/4 финала турнира Шевченко сыграет против победителя встречи Флавио Коболли (Италия) — Бен Шелтон (США, 4). Женева (Швейцария) Турнир ATP Gonet Geneva Open Призовой фонд 579 320 евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Второй круг Александр Шевченко (Казахстан) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 0:0 отказ 2-го игрока