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Сегодня, 16:41

Шевченко вышел в третий круг турнира ATP в Риме и встретится с Синнером

Виктория Кравченко
Александр Шевченко.
Фото Global Look Press
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Российский теннисист Александр Шевченко обыграл аргентинца Себастьяна Баэса (6:3, 6:4) и вышел в третий круг турнира ATP в Риме. Игра длилась 1 час 45 минут.

Шевченко выполнил три эйса, реализовал три брейк-пойнта из шести и допустил шесть двойных и 24 невынужденные ошибки. На счету Себастьяна Баэса один реализованный брейк-пойнт из семи, а также две двойные и 13 невынужденных ошибок.

В матче третьего круга россиянин встретится с итальянцем Янником Синнером.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Шевченко (Россия, LL) — Себастьян Баэс (Аргентина) — 6:3, 6:4

Александр Шевченко
Янник Синнер
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