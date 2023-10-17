Шевченко вышел во второй круг турнира в Антверпене

Российский теннисист Александр Шевченко обыграл француза Бенжамена Бонзи в первом круге турнира в Антверпене (Бельгия) — 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:3. Игра продолжалась 2 часа 32 минуты. Шевченко сделал 10 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. На счету Бонзи 7 подач навылет, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4. Следующим соперником россиянина станет Хуан Пабло Варильяс (Перу, 8). Антверпен (Бельгия) Турнир ATP European Open Призовой фонд 673 630 евро Закрытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Александр Шевченко (Россия) — Бенжамен Бонзи (Франция) - 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:3